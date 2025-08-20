إعلان

"سور أسيوط العظيم".. حالة من الجدل بعد تركيب حاجز حديدي يفصل شارع المحكمة – صور

05:02 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

تركيب حاجز حديدي يفصل شارع المحكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مدينة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، عقب بدء تنفيذ أعمال تركيب سور حديدي يفصل بين الاتجاهين في شارع المحكمة، أحد المحاور الحيوية بالمدينة، وذلك في المنطقة الممتدة من إشارة المرور بميدان أم البطل وحتى مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

السور الحديدي، الذي أطلق عليه الأهالي ساخرين "سور أسيوط العظيم"، أثار تساؤلات واسعة حول جدوى تركيبه في هذا الموقع تحديدًا، خاصة أنه يفصل بين اتجاهين يشهدان كثافة مرورية عالية، ويخدمان عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى المبرة مجمع المحاكم والمدارس.

ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح أهداف تركيب السور الحديدي، عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثير السور على حركة المرور وسير المارة من المواطنين وصعوبة عبور المشاة، خاصة كبار السن والمرضى المترددين على المستشفى ومجمع المحاكم والمدارس.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط شارع المحكمة التأمين الصحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة