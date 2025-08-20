أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مدينة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، عقب بدء تنفيذ أعمال تركيب سور حديدي يفصل بين الاتجاهين في شارع المحكمة، أحد المحاور الحيوية بالمدينة، وذلك في المنطقة الممتدة من إشارة المرور بميدان أم البطل وحتى مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

السور الحديدي، الذي أطلق عليه الأهالي ساخرين "سور أسيوط العظيم"، أثار تساؤلات واسعة حول جدوى تركيبه في هذا الموقع تحديدًا، خاصة أنه يفصل بين اتجاهين يشهدان كثافة مرورية عالية، ويخدمان عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى المبرة مجمع المحاكم والمدارس.

ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح أهداف تركيب السور الحديدي، عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثير السور على حركة المرور وسير المارة من المواطنين وصعوبة عبور المشاة، خاصة كبار السن والمرضى المترددين على المستشفى ومجمع المحاكم والمدارس.





