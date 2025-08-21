الدقهلية - رامي محمود:

أبدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استياءه من تصرف رئيس نادي المنصورة، العميد محمد بسيوني، بعدما دفع الأخير عاملًا حاول السلام على المحافظ وتقبيله، خلال زيارته لاستاد المنصورة مساء اليوم.

خلال تفقد المحافظ تدريبات الفريق الأول، اقترب عامل من المحافظ للتعبير عن فرحته بلقائه، فما كان من رئيس النادي إلا أن دفعه بيده لإبعاده، ليوجه المحافظ حديثه فورًا لبسيوني قائلًا: "ليه كده.. ده أهم واحد هنا"، ثم التقط صورة تذكارية مع العامل.

وكان محافظ الدقهلية قد زار تدريبات فريق المنصورة عقب تطوير الاستاد، وحث اللاعبين على بذل الجهد لإسعاد جماهيرهم، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة.