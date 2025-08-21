.. بنسبة نجاح 71.43%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 71.43%، بينما سجلت الإعدادية المهنية نسبة 85.15%.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن 16,408 طلاب تقدموا لامتحانات الدور الثاني للإعدادية العامة، نجح منهم 9,236 طالبًا، فيما تقدم 2,618 طالبًا للإعدادية المهنية ونجح منهم 1,629. وأضاف أن نسبة النجاح بلغت 100% لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم، وداعيًا إياهم لمواصلة الاجتهاد لتحقيق التفوق، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع التعليم اهتمامًا خاصًا لإعداد أجيال قادرة على المشاركة في جهود التنمية المستدامة.

