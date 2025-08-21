نائب مساعد وزير الخارجية يزور الدقهلية لبحث افتتاح مكتب تصديقات جديد

الدقهلية ـ رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، في زيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بمدينة السنبلاوين، ضمن خطة الدولة لتوسيع دائرة تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالمحافظات.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات في مواقع قريبة منهم، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح المكتب قريباً وتوفير الخدمات القنصلية، لتخفيف الضغط على المكاتب المركزية، ورفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبه، أشاد نائب مساعد وزير الخارجية بالتعاون الكبير الذي تبديه محافظة الدقهلية في تنفيذ رؤية وزارة الخارجية الهادفة إلى نشر مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن افتتاح مكتب السنبلاوين سيمثل إضافة نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات القنصلية للمواطنين في جنوب ووسط الدقهلية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمهندس محمد مصباح بالقطاع الهندسي بوزارة الخارجية، والأستاذ وليد ابو الدهب بالقطاع القنصلي بالوزارة.