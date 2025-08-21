البحيرة - أحمد نصرة:



وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم، بضرورة التوسع في إنشاء معامل ألبان حديثة ومتطورة داخل المدارس الزراعية، بما يضمن إنتاج منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، ويوفر فرصًا تدريبية حقيقية للطلاب على أحدث التقنيات.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم الخميس، داخل مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، حيث تابعت المحافظ خطوط ومراحل الإنتاج والتصنيع التي تشمل عمليات البسترة والتعبئة والتصنيع الغذائي.



وأكدت أن مدارس التعليم الزراعي بالمحافظة تمثل نموذجًا رائدًا يحقق الجودة والكفاءة ويشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، موضحة أن هذه الجهود تسهم في توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق المحلية، فضلًا عن تأهيل الطلاب عمليًا وربطهم بسوق العمل.



وتضم المدرسة 3 منافذ رئيسية لبيع منتجات الألبان والمخبوزات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى امتلاكها أحدث ماكينات تعبئة الزبادي، وماكينة بسترة متطورة تُعد من أحدث الأجهزة على مستوى المدارس الزراعية، بجانب ماكينة مماثلة بمدرسة ناصر الزراعية، وهو ما يعكس حجم التطوير غير المسبوق في البنية التحتية للتعليم الزراعي الفني بالبحيرة.



وأكدت المحافظ أن ما تشهده مدارس التعليم الزراعي من طفرة يعكس توجه الدولة نحو دعم التعليم الفني وتحويله إلى قيمة إنتاجية حقيقية تخدم المجتمع المحلي، وتجعل مدارس البحيرة نموذجًا رائدًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية.







