الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مدخل كوبري تحيا مصر في اتجاه القاهرة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس ، حادث انقلاب سيارة نقل جرار رقم (د س ن 6764) بمقطورة رقم (ص د ط 1726)، مما أسفر عن وقوع عدة إصابات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع البلاغ.

وتبين من الفحص إصابة محمد اليمني عبد السلام، 26 عامًا، مقيم بمنطقة المرج، باشتباه كسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى جرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، وما بعد الارتجاج، حيث جرى نقله على الفور إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض المصاب الآخر النقل أو تلقي الخدمة الإسعافية.

وخلال رفع السيارة النقل من الطريق، تعرض سائقها حسن عبد السلام أبو المعاطي، 25 عامًا، من محافظة الدقهلية، لحالة إغماء مفاجئة، وتم التعامل معه ميدانيًا من قبل فرق الإسعاف، إلا أنه رفض نقله إلى المستشفى بعد إسعافه.

كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة من إدارة المرور بانزلاق دراجته البخارية أثناء وصوله لمكان البلاغ، حيث جرى التعامل مع حالته الصحية وجارٍ استكمال البيانات الخاصة به.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وتسيير الحركة المرورية، حيث تم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بشكل طبيعي.