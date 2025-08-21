توفير 376 فرصة عمل بالمنشآت السياحية للشباب بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية العمل بجنوب سيناء، عن توافر فرص عمل بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قالت وفاء نجاح، مدير عام المديرية، إنه جرى 376 فرصة عمل بالمنشآت السياحية للشباب، عبارة عن "موظف استقبال، عامل تجهيز وتحضير، مضيف، منفذ، فرد أمن، عامل نظافة، عامل زرعة" داخل المنتجعات السياحية، مشيرة إلى أن التقديم يكون بإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بمدينة الطور، أو في مكاتب العمل بمختلف المدن، أو على ميل المديرية.

وأوضحت مديرة المديرية في تصريح اليوم، أن التقديم مفتوح لجميع الشباب من ذوي المؤهل العالي، ومؤهل متوسط، وبدون مؤهل، على أن يتراوح السن من 18حتى 30 عامًا، مؤكدة أن الراتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أنه يجري تنظيم ندوات ومحاضرات توعوية للعمالة داخل المنشآت الخاصة، للتنمية المهنية، وتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد، تأكيدًا على حرص الدولة على حماية حقوق العاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الثقافة القانونية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات المتبادلة.