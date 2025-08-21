أب يطعن ابنته وزوجته بسكين بسبب خلافات أسرية فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت عزبة أبو طه التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، جريمة عنف أسري، حيث أقدم رجل على طعن زوجته وابنته بسكين، إثر خلافات عائلية.

البداية كانت عندما تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن طعن زوجة وابنتها على يد الأب.

بدورها، انتقلت فرق المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابة الأولى هي "رضا حسن حسن" (40 عامًا)، مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما أصيبت ابنتها "مريم" (16 عامًا) بجروح وطعنات في الجانب الأيمن.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأب، ويدعى "إيهاب. م. م" (45 عامًا)، هو من ارتكب الجريمة مستخدمًا سكينًا، بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج، فيما تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.





