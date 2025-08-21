سيارة طائشة تدهس جثة متوفى وتصيب 2 آخرين أمام مشرحة مستشفى بالمنصورة

الدقهلية – رامي محمود:

تسبب قائد سيارة ملاكي متهور في دهس جثمان متوفى أثناء تسلمه من أهله في ثلاجة حفظ الموتى التابعة لمستشفيات جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى إصابة شخصين بكسور وكدمات، كما قام بعض الأهالي ومرافقي المرضى المترددين على العيادات بالتعدي على السائق بالضرب، ونُقل الجميع إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة أمن مستشفيات جامعة المنصورة، عن وقوع تجمهر وتحطيم بعض الأهالي لسيارة والاعتداء على قائدها داخل ممر عيادات جيهان المؤدي إلى المستشفيات والمراكز الطبية، ووجود مصابين.

وانتقل أفراد الأمن الإداري التابع لجامعة المنصورة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشوري، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن قائد السيارة كان قد أوصل أحد مرافقيه إلى استقبال مركز الأورام، وعند خروجه بالسيارة بسرعة شديدة اصطدم بجثمان شخص أثناء استلام أهله له أمام ثلاجة حفظ الموتى، وحال محاولته الفرار اصطدم ببعض المتواجدين، مما أدى إلى إصابة شخصين.

هذا الأمر دفع بعض المترددين على العيادات ومرافقيهم إلى التعدي على السائق بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير مذكرة من إدارة أمن جامعة المنصورة لإرفاقها بمحضر الشرطة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى، وتم الاحتفاظ بالسائق بمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.