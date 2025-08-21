إعلان

بالصور- حريق في مبنى مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

11:00 ص الخميس 21 أغسطس 2025
    اندلاع حريق في مبنى الشباب والرياضة بالوادي الجديد (3)
    اندلاع حريق في مبنى الشباب والرياضة بالوادي الجديد (2)
الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اندلع حريق، منذ قليل، بمبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مبنى حكومي بمدينة الخارجة.

تبين اندلاع حريق في مبنى مديرية الشباب والرياضة جنوب مدينة الخارجة وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة إخماد الحريق، وجار إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء.

تحرر محضر بالحريق، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد
