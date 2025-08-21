حملة لإنقاذ "البلوهول".. دهب تُطلق مبادرة لتنظيف أشهر مناطق الغوص -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، حملة نظافة بمنطقة البلوهول، لتنظيف الشواطئ ومواقع الغطس، وأماكن انتشار الشعب المرجانية، وإظهار لمدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كأبرز المدن السياحية العالمية.

قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إنه جرى لدفع بكافة المعدات لرفع المخلفات التي يتركها السائحين بالمنطقة بالكامل، بهدف حماية البيئة البحرية، والحفاظ على نظافة الشواطئ، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي جرى وضعها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للسائحين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتحقيق مستوى راق من النظافة في الأماكن التي تكون عادة مقصدًا للسياح ومرتادي مواقع الغوص.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه يجري يشن حملات النظافة بشكل دوري على الشواطئ ومواقع الغوص الرئيسية، مع نشر الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة البيئة البحرية ومنع التلوث الذي يتسبب في فقدان مكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها، مناشدًا جميع المواطنين والسائحين بالحفاظ على الشواطئ ومواقع الغوص، والمساهمة في تنظيف البيئة البحرية من المخلفات، للوصول إلى بيئة بحرية نظيفة للأجيال المقبلة.

وأكد أن الوحدة المحلية تحرص على إشراك متطوعين من المجتمع المحلي، مما يسهم في إحداث تأثير بيئي إيجابي في حماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى تفاقم حجم أضرار وجود مواد بلاستيكية في قاع البحر على البيئة والصحة والثروة السمكية، لذلك يجري كل فترة إطلاق حملة لتنظيف قاع البحر بمساعدة عدد كبير من الغواصين المصريين والأجانب، مع توعية المواطنين بالأضرار الناتجة عن رمي مثل هذه المواد في البحر.

وأشار إلى أن منطقة البلوهول مفتوحة على البحر، و تعد نوع من الكهوف أو حوض يبلغ عمقه نحو 130 مترًا، ويتضمن فتحة ضحلة على عمق 6 أمتار، ونفق بطول 26 متراً، كما تزخر المنطقة المحيطة بالكهف بالأسماك والشعاب المرجانية، ويعد الغوص بها تجربة ممتعة للغاية، مؤكدًا أن الغوص بها يتطلب تدريبًا مناسبًا ومعدات على مستوى.