"حدثت منذ فترة وتمت معالجتها".. ‬أحمد شيبة يوضح واقعة سرقة شقته

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

علّق المطرب الشعبي أحمد شيبة على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للسرقة، موضحًا أن الواقعة صحيحة لكنها قديمة وتمت معالجتها حينها.

وقال شيبة في تصريح له: "الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا غير صحيحة نهائيًا، هذا موضوع قديم، وكانت شقتي قد سُرقت، والحمد لله تم العثور على ممتلكاتي في وقتها. كان هناك بعض الذهب، لكن لم يكن كثيرًا، والحمد لله." وأضاف: "لا أعرف لماذا انتشرت هذه الشائعة الآن مع أن الموضوع قديم، ولكن الحمد لله."

كانت النيابة العامة بالإسكندرية قد باشرت التحقيق في واقعة سرقة شقة الفنان أحمد شيبة بمنطقة بيانكي بحي العجمي، حيث تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من الشقة.

وكشفت التحريات عن سرقة نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهم إماراتي، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارًا تونسيًا، و100 يورو، إلى جانب مشغولات ذهبية.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في تنفيذ الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام بنيابات الدخيلة.