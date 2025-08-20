محافظ الشرقية يتابع ليلًا رفع أنقاض عقار الزقازيق المنهار (صور وفيديو)

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مساء اليوم، أعمال رفع أنقاض المنزل المنهار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأكد المحافظ استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع والأجهزة التنفيذية في رفع الأنقاض والبحث عن أي مفقودين، مشيرًا إلى أن اللجنة الهندسية تواصل عملها في معاينة العقار المنهار والمنازل المجاورة، وإخلاء المتضرر منها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشاد الأشموني بجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف في إنقاذ المصابين وانتشال الضحايا، موجّهًا الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، مع فرض كردون أمني بمحيط الموقع لتأمين المنطقة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المقررة قانونًا لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم الدعم العاجل لهم، إلى جانب تكليف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.