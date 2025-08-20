القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بمعاقبة 4 متهمين في جريمة قتل وقعت بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، فيما عاقبت المتهمين الثاني والثالث بالسجن المؤبد. وعاقبت المتهم الرابع، وهو حدث، بالسجن لمدة 15 عامًا.

تعود أحداث القضية إلى 14 يونيو 2024، حين أحالت النيابة العامة المتهمين، وهم:

محمد. أ. ع (32 عامًا - عامل - مقيم بالبرادعة، القناطر الخيرية).

إبراهيم. هـ. أ (27 عامًا - عامل - مقيم بالبرادعة، القناطر الخيرية).

عبد الحميد. ح. ع (34 عامًا - سائق - مقيم بمركز الشهداء بالمنوفية).

كريم. م. أ (16 عامًا - طالب - مقيم بالبرادعة، القناطر الخيرية).

وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه علاء شعبان صلاح الدين حسن عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلاف سابق بينه وبين المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية) وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وما إن رأوه حتى أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية أردته قتيلًا في الحال.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر دون ترخيص. وقد أثبتت واقعة القتل تحقيقات النيابة وتقرير الصفة التشريحية.