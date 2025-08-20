الإعدام شنقًا لعاطلين يديران مصنعًا للحشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، بمعاقبة عاطلين بالإعدام شنقًا، وتغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما، مع مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بإنتاج وتصنيع مخدر الحشيش والاتجار به.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو عوض عبد المطلب مرسي، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتارية وليد محمد محب.

وتعود وقائع القضية رقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش وأدوات تصنيع المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين "أ.م.ع" و"أ.ك.م" كانا يُديران مصنعًا سريًا داخل مسكنهما لإنتاج وتشكيل جوهر الحشيش بقصد الاتجار.

وعقب استئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية من مكافحة المخدرات الموقع، وألقت القبض على المتهمين، حيث عُثر بحوزة الأول على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبحوزة الثاني على هاتف آخر ومبلغ مالي.

وبتفتيش المسكن، ضبطت القوات عبوتين بلاستيكيتين تحويان معجونًا من مخدر الحشيش معدًا للكبس والتشكيل، وجوالًا به كميات أخرى من المخدر، إلى جانب 300 طربة حشيش جاهزة للبيع، وعدد من الأدوات والمعدات منها: مكبس هيدروليكي، مكبس يدوي، ميزان حساس، أختام معدنية لدمغ المخدر، أدوات تغليف، وأوانٍ معدنية تستخدم في التصنيع، فضلًا عن مادة "الكيتامين" المخدرة.

وبفحص العينات المأخوذة من المضبوطات تبيّن أنها تحوي جوهر الحشيش ومواد مخدرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي قدمتهما لمحكمة الجنايات، فأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.