إعلان

بالصور- ضبط دقيق وزيوت طعام محظور تداولها في حملة تموينية بالفيوم

03:13 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط دقيق وزيوت طعام محظور تداولها في حملة تموينية بالفيوم
  • عرض 4 صورة
    ضبط دقيق وزيوت طعام محظور تداولها في حملة تموينية بالفيوم
  • عرض 4 صورة
    ضبط دقيق وزيوت طعام محظور تداولها في حملة تموينية بالفيوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت القرى والطرق السريعة، لضبط السلع التموينية المحظور تداولها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز قبل تهريبها وبيعها خارج المنظومة، إلى جانب طنين ونصف من الأسمدة الزراعية من نوع يوريا 46 "نتروجين" المخصصة للمزارعين أثناء محاولة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ2 طن من زيت الطعام المخصص للتوزيع عبر منافذ وزارة التموين "جمعيتي"، أثناء محاولة بيعه بشكل غير قانوني لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم.

وأوضح سامح شبل، وكيل الرقابة التموينية بالمحافظة، أنه جرى تحرير 75 مخالفة تموينية ضد عدد من المخابز المخالفة شملت قضايا تصرف في الدقيق، ونقص وزن ومواصفات، إلى جانب عدم نظافة أدوات العجين.

قاد الحملة هشام سعيد، رئيس الرقابة التموينية بالفيوم، بمشاركة المفتشين صيام رمضان، محمد طارق حجازي، شرف سيد، وهاني عبد الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم حملة تموينية ضبط دقيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة