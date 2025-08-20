بالصور- ضبط دقيق وزيوت طعام محظور تداولها في حملة تموينية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت القرى والطرق السريعة، لضبط السلع التموينية المحظور تداولها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز قبل تهريبها وبيعها خارج المنظومة، إلى جانب طنين ونصف من الأسمدة الزراعية من نوع يوريا 46 "نتروجين" المخصصة للمزارعين أثناء محاولة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ2 طن من زيت الطعام المخصص للتوزيع عبر منافذ وزارة التموين "جمعيتي"، أثناء محاولة بيعه بشكل غير قانوني لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم.

وأوضح سامح شبل، وكيل الرقابة التموينية بالمحافظة، أنه جرى تحرير 75 مخالفة تموينية ضد عدد من المخابز المخالفة شملت قضايا تصرف في الدقيق، ونقص وزن ومواصفات، إلى جانب عدم نظافة أدوات العجين.

قاد الحملة هشام سعيد، رئيس الرقابة التموينية بالفيوم، بمشاركة المفتشين صيام رمضان، محمد طارق حجازي، شرف سيد، وهاني عبد الله.