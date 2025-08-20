الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار في شارع مولد النبي، ووجّه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين، في ظل وجود الأجهزة الأمنية والتنفيذية بموقع الحادث.

رافق المحافظ عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، على رأسهم اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، حيث وجه بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للعقار المنهار، لضمان سلامة قاطنيها.

كما استدعى المحافظ وحدة التدخل السريع بالديوان العام لتوفير كافة الإمكانات المتاحة من معدات ولوادر، لمساندة فرق الحماية المدنية في سرعة رفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر حالات الوفاة والمصابين، ووجه بصرف التعويضات اللازمة لهم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى توفير المساعدات الغذائية الضرورية لأسر المتضررين.

يُذكر أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة وإصابة 4 آخرين، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية وسيارة إنقاذ بري فور وقوع الحادث.







