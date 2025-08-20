المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طالب بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:



قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع فى قتل طالب طعناً بسلاح أبيض بالطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع وقائع القضية رقم 7365 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد ورود بلاغ بالتعدى على المجنى عليه والشروع فى قتله بسلاح أبيض.

كشفت التحقيقات أنه أثناء سير المجنى عليه "أ.و.ع" طالب، بالطريق العام، نشبت بينه وبين المتهم "ب.أ.ج" عاطل مشادة كلامية على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعنه فى منطقة البطن ليسقط أرضا.

جرى نقل المجنى عليه إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجرى علاجه بعد إصابته بجرح قطعى نافذ أعلى جدار البطن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.





