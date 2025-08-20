بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية

الأقصر - محمد محروس:

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أعمال اختبارات القبول بمدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية الرياضية، حيث أجرى جولة رافقه فيها إبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية داخل مقر المدرسة لمتابعة سير أعمال الاختبارات المخصصة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار الاهتمام برعاية الموهوبين رياضيًا وصقل مهاراتهم بما يواكب توجه الدولة نحو دعم الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب.

وشملت الاختبارات مجموعة من قياسات اللياقة البدنية والقدرات الرياضية للطلاب، إلى جانب اختبارات في الثقافة الرياضية، وذلك لضمان انتقاء العناصر المتميزة التي تجمع بين المهارة الرياضية والمعرفة العلمية.

كما تضمنت الإجراءات إجراء فحوصات طبية شاملة للتأكد من المستوى الصحي والبدني للطلاب المتقدمين، وذلك بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين إلى جانب أساتذة من كلية التربية الرياضية، بما يعكس الحرص على انتقاء الطلاب وفق معايير دقيقة وشاملة.

وأكد جارح خلال جولته، أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا خاصًا بالمدارس الرياضية باعتبارها نواة لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف الألعاب الرياضية، مشددًا على أهمية الالتزام بالشفافية والموضوعية في تقييم الطلاب المتقدمين بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.