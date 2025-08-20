أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لكسارة المواد المحجرية بعد إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل، وذلك عقب توقفها عن العمل منذ عام 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة منها لدعم خطط التنمية المستدامة.

وتتمتع الكسارة الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، لتُعد من أعلى الطاقات الإنتاجية على مستوى الجمهورية، وقد تم ضمها إلى محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي، على أرض مملوكة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، إلى جانب مسؤولي الإسكان والطرق والمشروعات الصغيرة، ورؤساء المراكز والمدن المجاورة.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ على أعمال التطوير التي شملت السيور والمواتير وكافة الملحقات الفنية، والتي تمت بجهود المهندسين وبمشاركة مجتمعية فعالة من المستثمرين ورجال الأعمال. وتنتج الكسارة خامات أساسية لأعمال البناء والرصف، مثل السن بأنواعه، الزلط، البودرة المستخدمة في الموزايكو، مع إمكانية تصنيع الإنترلوك والبردورات، بما يخدم مشروعات الطرق داخل المحافظة وخارجها.

كما تضم المحطة معدات مساعدة تشمل هزازًا، حفارًا، لودرَين، وقلابَين، مما يعزز من كفاءة التشغيل. وتساهم المحطة أيضًا في تسوية مساحة 613 فدانًا مجاورة، تمهيدًا لاستغلالها مستقبلًا في مشروعات زراعية وتنموية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن إعادة تشغيل الكسارة، التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 30 مليون جنيه، يعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مواردها غير المستغلة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، مما يخفض تكلفة مشروعات البنية التحتية، ويحسن شبكة الطرق، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.