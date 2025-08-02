الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن قائمة من المخالفات جرى ضبطها خلال عطلة "الويك إند"، في عدد من شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

كانت شواطئ الإسكندرية شهدت إقبالًا كبيرًا من الرواد والمصطافين، أمس، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، لترفع شواطئ شرق لافتة كامل العدد بنسبة إشغال 100%.

بينما تراوحت نسب الإقبال بشواطئ غرب والعجمي بين 80 إلى 90%، فيما وصلت شواطئ قطاع البيطاش نسبة إقبال 100%، بفضل رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

ودفعت المصايف بجولات ميدانية وحملات تفتيشية على مدار اليوم بكافة شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع تزايد نسب الإشغال لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

ووجه العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بعدم السماح بالسباحة بعد الغروب حفاظًا على سلامة الرواد، والالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية، فضلًا عن وضع لوحة على بوابات الشواطئ موضح بها سعر الدخول والخدمات المقدمة.

وشدد على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، بالإضافة إلى عدم السماح للمستأجرين بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة.

وشملت المخالفات التي جرى ضبطها عدم وجود منقذين وعمال أبراج بشاطئ إسكندر، وتحصيل شاطئ النخيل رسوم على استخدام دورات المياه وجرى إرجاع المبالغ للمواطنين.

وضبطت المصايف شيش ومواقد غاز مع المصطافين بـ 9 شواطئ هي" طاحونة المندرة، وانلي، المندرة المميز، إسكندر، بحري المميز، محمود سعيد، جزيرة الدهب، البوريڤاچ، العسل العام"، فضلًا عن منع بعض الرواد من الخروج بملابس البحر "المايوه" إلى الطريق العام، حفاظًا على الآداب العامة.

وفي سياق آخر، نجح منقذو الشواطئ في إنقاذ سيدة من الغرق بشاطئ جليم العام، و3 آخرين بشاطئ ستانلي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم بواسطة مسعف الشاطئ.

يشار إلى أنه جرى إعداد مذكرة بالمخالفات المذكورة للعرض على رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشواطئ المخالفة.





