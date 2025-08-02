ننشر أسماء 13 مصابًا في انفجار مطعم سوهاج.. صور



سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد ميدان الشبان بمدينة سوهاج، مساء الجمعة، اندلاع حريق هائل داخل أحد المطاعم نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بحروق متفاوتة الخطورة، من بينهم حالات حرجة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بسوهاج تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مطعم ملك محمد عبد الله بمنطقة ميدان الشبان المسلمين دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء كما دفع مرفق الإسعاف ب8 سيارات.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم، ما أدى إلى اندلاع النيران بشكل مفاجئ وسريع، وسط تواجد عدد من العاملين والزبائن بالمكان.

وينشر موقع مصراوي أسماء المصابين وتفاصيل حالتهم الصحية، والتي جاءت كالتالي محمد جمال حسن 19 سنة يقيم بمنطقة الغياتية دائرة قسم شرطة أول سوهاج بحروق من الدرجة الثانية بالساقين والظهر والوجه، أحمد سعد أحمد 28 سنة ويقيم المزالوة دائرة مركز شرطة سوهاج بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بأماكن متفرقة بالجسم، أحمد محمد حسانين 13 سنة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 85% بالوجه والرقبة والجزء السفلي وحالته الصحية سيئة، نادر جمال جلال 18 سنة يقيم قرية المزالوة دائرة مركز شرطة سوهاج بحروق بنسبة 90% من الدرجة الثالثة بالصـدر والبطن والوجه والرأس والفخذين والساقين، أحمد عبد الباسط محمود 26 سنة ويقيم بقرية عرب الطاولة دائرة مركز شرطة أخميم بحروق متفرقة بالجسم، أحمد حسن حماد 32 سنة ويقيم بأخميم بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ضياء أشرف خليفة 24 سنة يقيم بمنطقة العمري دائرة قسم شرطة أول سوهاج بحروق من الدرجة الثالثة، مروان عماد سعد 12 سنة ويقيم قرية المزالوة دائرة مركز شرطة سوهاج بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والساعدين، مريم ماجد إسحاق 20 سنة وتقيم بحي شرق سوهاج بحروق متفرقة بالجسم، محمد هاني جمال 12 سنة ويقيم بنجع طايع دائرة مركز شرطة سوهاج بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين، زياد طه محمود 15 سنة ويقيم بالغياتية عامل بالمطعم بحروق أقل من 35% "فاقد الوعي" مع وجود تجمع دموي فوق الحاجب الأيمن، أحمد وفدي محمد 28 سنة ويقيم بجزيرة شندويل بحروق متفرقة بالجسم، محمود أسعد محمد 14 سنة ويقيم بمنطقة ستيى دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.