مسعف وسائق ببني سويف يعيدان 1.5 مليون جنيه لأسرة مصابة بحادث

09:58 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    إعادة 1.5 مليون جنيه لأسرة مصابة بحادث
    إعادة 1.5 مليون جنيه لأسرة مصابة بحادث
بني سويف - حمدي سليمان:

أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف مبلغًا ماليًا يقدر بمليون و500 ألف جنيه، بعملات مختلفة، لأسرة سيدة أصيبت في حادث سير بمدخل بني سويف الجنوبي.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، وأثناء نقل المصابة "ر.ع.إ" (35 عامًا)، والتي تعاني من كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إلى المستشفى، عثر طاقم الإسعاف على المبلغ.

وعثر المسعف أحمد يحيى، والسائق إيهاب سيد، على المبلغ الذي تنوع بين الجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي، وسلّماه لذوي المصابة بمحضر رسمي.

استعادة مبلغ مالي أمانة مسعف بني سويف
