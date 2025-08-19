محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين من خدمات مستشفى التخصصي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

اكتشف محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، خلال زيارة مفاجئة اليوم الثلاثاء، تزاحمًا كبيرًا وعدم رضا بين المواطنين عن مستوى الخدمات بمستشفى أسوان التخصصي العام بمنطقة الصداقة الجديدة، بسبب طول فترات الانتظار لتلقي العلاج.

واستمع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين في العيادات الخارجية والطوارئ، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق للإسراع بإنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحي لتخفيف الضغط على مستشفى الصداقة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأطقم الطبية، لمواكبة الإقبال الكبير من أهالي المحافظة على المستشفى لما يضمه من أجهزة متطورة.

يُذكر أن مستشفى أسوان التخصصي يضم 250 سريرًا، ويقدم خدماته عبر 14 عيادة خارجية وأقسام الطوارئ والعمليات والغسيل الكلوي والحضانات، بالإضافة إلى أقسام الأشعة المتقدمة.