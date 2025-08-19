الإسكندرية- محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الصناعي، كونه أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين، لمناقشة وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي بالمحافظة، بما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على إزالة العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأكد اعتزام المحافظة عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الصناعي، بهدف متابعة تنفيذ الحلول المقترحة، والاستماع المستمر لمستجدات وتحديات المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة والسريعة لمتطلبات التنمية الصناعية في المحافظة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المصانع والمناطق الصناعية، وعلى رأسها مشكلات البنية التحتية، وتوفير المرافق، وتسريع الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى التضرر من مشاكل القمامة، الكهرباء، وسوء حالة بعض الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية.

حضر الاجتماع كل من أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وحسام الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي.