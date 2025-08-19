محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وضعاف السمع للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح للدورين الأول والثاني معًا نحو 99.76%.

وقال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بلغ 4832 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4015، فيما نجح 3942 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 98.18%.

وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية المهنية، أشار موسى إلى أن نسبة النجاح في الدور الثاني بلغت 80%، حيث تقدم للامتحان 5 طلاب، نجح منهم 4. أما بالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم، فقد بلغت نسبة النجاح 100%.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نتيجة الدور الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام كانت قد بلغت نسبة النجاح فيها 82.87%، قبل إعلان نتائج الدور الثاني التي رفعت النسبة الكلية إلى ما يقارب الاكتمال.

من جانبه، وجه محافظ الإسماعيلية وكيل وزارة التربية والتعليم ببحث إمكانية تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني، استجابة لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور، وبما يحقق التوازن المطلوب بين رغبات الطلاب والكثافة القانونية للفصول، وذلك في ضوء التعليمات واللوائح المنظمة.