الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح الدورة التدريبية المخصصة لمديري المدارس الإعدادية بالمحافظة، والتي أقيمت على مسرح المدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالكوادر التعليمية ودعم تطوير المنظومة التعليمية.

حضر الافتتاح كل من أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور محمود حمزة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “التعليم أولًا” والمنسق العام لمبادرة “جسور”، إلى جانب قيادات تعليمية وتنفيذية.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها كلمة الدكتور محمود حمزة، الذي استعرض خلالها أهم ما تحقق من إنجازات عبر التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية في الإسماعيلية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة من أجل دعم التعليم.

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى أن محافظة الإسماعيلية خطت خطوات مميزة في تنفيذ أنشطة مبادرة “جسور”، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي الحالي يهدف إلى تنمية مهارات مديري المدارس في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية، بما يعزز دورهم كقيادات تربوية قادرة على قيادة التطوير وتحقيق تعليم متميز يواكب متطلبات العصر.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا أن الدورة التدريبية تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، إذ تعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره الأساس في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشاد بالدور الحيوي للجمعيات الأهلية في دعم جهود الحكومة، وبأهمية تمكين مديري المدارس من التخطيط والتنفيذ والتطوير بما يحقق بيئة تعليمية جاذبة وفعّالة.

وأضاف نائب المحافظ أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مبادرة “جسور”، التي أطلقت بالشراكة بين عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات الأهلية، وتستهدف تدريب 221 مدير مدرسة ابتدائية و198 مدير مدرسة إعدادية على أحدث الأساليب الإدارية والمالية والقانونية، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

ويعد هذا البرنامج خطوة جديدة نحو تطوير العملية التعليمية في محافظة الإسماعيلية، وترسيخًا لقناعة الدولة بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي لنهضة المجتمع.