كابوس في لحظات سعادة... تفاصيل مؤثرة لغرق طفل أمام عيني والدته بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في محافظة سوهاج، اصطحبت أم طفلها إلى مرسى العبارة النهرية بناحية جزيرة الخزندارية التابعة لمركز طهطا للتنزه على ضفاف نهر النيل ليتمتع الصغير بمنظر النهر العظيم.

كان "كريم"، ذو السنوات العشر، يملأ حياة أمه بالبهجة، على ضفاف النيل كانا يبتسمان معًا، يتحدثان، مرت هذه اللحظات كسرعة البرق، دون أن تدري الأم أنها دقائقها الأخيرة مع طفلها.

كانت عينا الأم تراقبان ابنها، وهو يلعب ببراءة على حافة الماء، وعندما حاول لمس سطح النهر بيده الصغيرة، فقدت قدمه توازنها في لحظة خاطفة، وصرخت الأم صرخة رعب مكتومة، لكن النيل كان أسرع.

ابتلع النهر جسد "كريم" النحيل في غمضة عين، وتحول مشهد الفرح إلى كابوس، وركضت الأم وهي تصرخ باسمه، وحاولت يائسة أن تمسك بأي شيء، لكن النهر كان أقوى منها.

صرختها كانت تملأ المكان، وتوقفت الكلمات في حلقها، ووقفت عاجزة مشلولة، تشاهد النهر يبتلع طفلها، وتأخذه بعيدًا عن ناظريها، تاركًا خلفه صدمة وشللاً لم تستوعبهما بعد.

تجمع الناس حولها، وتحول مشهد النزهة إلى حشد من الوجوه القلقة، وصل رجال الإنقاذ النهري، وبدأوا عملية البحث، بينما كانت الأم تجلس على الأرض، وعيناها مثبتتان على سطح الماء، كانت دموعها قد جفت، لكن روحها كانت تبكي، كل ما كان يهمها هو رؤية طفلها مرة أخرى.

من جانبه، تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل بجوار مرسى العبارة النهرية بناحية جزيرة الخزندارية غرب دائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية، غرق الطفل "كريم" 10 سنوات ويقيم قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما، أثناء التنزه مع أمه التي أصيبت بحالة من الرعب والصدمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.