بالصور- محافظ سوهاج يفتتح المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

11:21 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والنائب أحمد عواجه عضو مجلس النواب، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة.

وتفقد المحافظ موقع المرسى الذي يمتد لمسافة 140 مترًا على الكورنيش الغربي بمسطح 2000 متر، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة ضمن خطة المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، وزيادة أعداد المراسي لاستقبال البواخر السياحية القادمة إلى المحافظة.

وأشار “سراج” إلى أن المرسى السياحي بالكورنيش الغربي لم يتم استغلاله منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت التجميل والتحديث وفق تصميمات حديثة تتماشى مع رؤية المحافظة وتراعي الهوية البصرية لسوهاج، بما يساهم في رفع كفاءة المرسى وتحويله إلى نقطة جذب سياحي تعزز من مقومات القطاع السياحي بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة استغلال البازارات الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع الطابع الجمالي للمكان، ويعزز من الهوية البصرية للكورنيش، وبما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة، ويوفر منتجات متميزة تخدم الحركة السياحية.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها لتطوير البنية السياحية، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم السياحة الداخلية والدولية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة.

اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج يفتتح المرسى السياحي المرسى السياحي بكورنيش سوهاج
