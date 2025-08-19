إعلان

إصابة 11 شخصًا في انقلاب "ميني باص" على أسيوط – الفرافرة

10:31 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 11 شخصًا صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة "ميني باص" بالكيلو 90 على طريق أسيوط – الفرافرة، في اتجاه محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة المشار إليها، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وهم: "آدم.ع.ف" 7 أعوام، و"عبدالناصر.م.ف" 35 عامًا، و"إبراهيم.ع.ذ" 35 عامًا، و"أحمد.ع.ف" 23 عامًا، و"عمر.م.ف" 39 عامًا، و"محمد.ا.م"48 عامًا، و"فراج.م.ف" 35 عامًا، و"محمود.ع.م" 22 عامًا، و"هشام.م.ف" 26 عامًا، و"على.م.ع"46 عامًا، و"محمود.إ.م"33 عامًا.

ونقلت سيارات المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

أسيوط انقلاب ميني باص مركز شرطة ديروط
