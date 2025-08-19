بينهم طفل.. إصابة ٤ أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الوادي الجديد



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب ٤ أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمحور الفرافرة -ديروط.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص "تمناية" بمحور الفرافرة -ديروط بمنطقة الكيلو ٩٠ من المحور.

كما تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "آدم عزت فواد، ٧ أعوام، عبد الناصر محمد فرج، ٣٥ عاما، إبراهيم عشرى ذكى، ٣٥ عاما، أحمد عبد الرحمن فرج، ٢٣ عاما".

تم نقل المصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.