السيطرة على حريق في ترام الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع في إحدى عربات ترام الرمل بمحطة مصطفى كامل، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بنشوب حريق في العربة رقم 714 بالترام الأصفر، نتيجة ماس كهربائي بين عربتين متصلتين أثناء توجهه من محطة سيدي جابر إلى فيكتوريا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم إخماد النيران وتبريدها، ومنع امتدادها إلى باقي العربات.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في تلفيات كبيرة بإحدى العربتين، بينما تم إخلاء الركاب بسرعة وأمان.

حُرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت هيئة النقل العام والجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد الإجراءات اللازمة.