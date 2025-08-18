جريمة تهز سوهاج.. العثور على جثة ستيني مذبوحًا بالزراعات

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج جهودها لكشف غموض العثور على جثة مواطن في العقد السادس من عمره، مذبوحًا وملقى داخل الزراعات بقرية أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء حسن عبدالعزيز، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة المدعو "أحمد. م"، 55 عامًا، مذبوحًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.