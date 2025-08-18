مصرع سيدة وإصابة 5 في تصادم مروع بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون، اليوم الاثنين، جراء تصادم سيارتين ملاكي بالمواجهة على طريق (دكرنس - شربين) أمام مضرب أرز فرعون بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء عصام الدين هلال، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ بالحادث من إدارة شرطة النجدة، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع إيمان سامح السيد شحمه، 25 عامًا، وإصابة كل من: إسلام محمد فتحي، 29 عامًا، وعبدالفتاح محمد عبدالهادي، 28 عامًا، وحنان السيد، 30 عامًا، ومروه ممدوح الراجحي، 37 عامًا، وعلي محمد علي عبدالرحمن، 32 عامًا.

تم نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام، ونُقل المصابون إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.