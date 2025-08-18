إعلان

انقطاع مياه الشرب عن القنطرة غرب بالإسماعيلية 12 ساعة

03:43 م الإثنين 18 أغسطس 2025

انقطاع المياه

background

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وضواحيها، بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نظرًا لقيامها بأعمال نقل تعارضات مياه الشرب وربطها على الشبكة الرئيسية بالقنطرة غرب، الأمر الذي يترتب عليه توقف محطة مياه القنطرة غرب الكبرى خلال تلك الفترة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب سيتم توزيعها على المناطق المتأثرة.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو التواصل عبر أرقام المحمول المعلنة.

انقطاع مياه الشرب الإسماعيلية مدينة القنطرة
