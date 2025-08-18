أسوان – إيهاب عمران:

دشن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عبارة السباعية بعد الانتهاء من مشروع الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الذي جرى تنفيذه بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه.

وتعمل العبارة الجديدة بقوة 220 حصانًا، وتستوعب 100 راكب و6 سيارات صغيرة، كما جرى تزويدها بالروافع والغواطس وكابينة قيادة حديثة ومقاعد ومظلات جمالية للركاب، بالإضافة إلى توافر جميع وسائل السلامة والصحة المهنية من معدات وأدوات ووسائل الإنقاذ.

وأكد محافظ أسوان على أهمية إجراء الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لنقل المواطنين بين جانبي نهر النيل الشرقي والغربي، مشيرًا إلى أن تشغيل العبارة سيتواكب مع تشغيل "عبارة فارس 2" الجاري صيانتها، إلى جانب 2 لنش، لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بقطاع النقل النهري، والتي تتضمن أيضًا رفع كفاءة وإصلاح عدد من العبارات بمركز دراو، ومنها "عبارة السلام" و"عبارة المنصورية"، بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وكلف المحافظ فرع هيئة النقل النهري ومديرية الري والجهات المختصة بتنفيذ أعمال التكريك للجزء الأمامي من مرسى السباعية، لتسهيل حركة الملاحة النهرية للعبارة واللنشات الأخرى، وضمان عدم تعارضها مع حركة البواخر والفنادق السياحية والدهبيات العائمة بنهر النيل.