"قعدوا الناس في الظل".. محافظ الدقهلية يفاجئ المركز التكنولوجي بالسنبلاوين

03:04 م الإثنين 18 أغسطس 2025
الدقهليةـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولته الميدانية المفاجئة المستمرة اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأكد محافظ الدقهلية من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمركز التكنولوجي، كلف رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد وتوفير سبل الراحة للمترددين على المركز التكنولوجي، قائلا: "قعدوا الناس في الظل"، ووجه بزيادة عدد مقاعد الانتظار.

وتابع مرزوق انتظام العمل داخل المركز، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم.

محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي السنبلاوين
