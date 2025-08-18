أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية موجة شديدة الحرارة وصلت خلالها درجات الحرارة العظمى إلى 50 درجة مئوية، وزاد من الإحساس بحرارة الطقس ارتفاع نسبة الرطوبة، ما أدى إلى خلو الشوارع والحدائق والمتنزهات والأندية من الرواد تمامًا.

إلا أن اليوم الاثنين بدأت درجات الحرارة في الانخفاض، حيث سجلت العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على عودة المواطنين إلى الشوارع لقضاء مصالحهم وشراء متطلباتهم، بجانب عودة الحركة إلى الأسواق، وإن ظل معظم الأهالي يفضلون التسوق في الأوقات المبكرة.

وقال أحد المواطنين إنه للمرة الأولى منذ عدة أيام يتمكن من النزول إلى الشارع بعد انكسار حدة الموجة الحارة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يستطيع مغادرة المنزل وكان يظل أمام المكيف، لكنه اليوم استمتع بالخروج ورؤية منظر النيل وجماله الطبيعي.