طعنها بآلة حادة.. حبس طالب إعدادي تعدى على زوجة أبيه بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت جهات التحقيق بحبس طالب إعدادي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة طعن زوجة والده بآلة حادة بسبب خلافات عائلية في بندر قوص جنوبي محافظة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة سيدة بطعنات آلة حادة داخل دائرة البندر. وبعد الفحص تبين أن المصابة، د. ع. (25 عامًا)، تعرضت للطعن في الظهر، وأن المتهم في الواقعة هو نجل زوجها، طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، نتيجة خلافات عائلية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.