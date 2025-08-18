العفو الدولية: إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة بغزة

وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن شهادات جديدة تكشف أدلة دامغة على أن تجويع إسرائيل للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة.

وذكرت المنظمة، أن إسرائيل تعمل من خلال سياسة التجويع على تدمير صحة ونسيج المجتمع الفلسطيني بشكل منهجي.

وأكدت أن الشهادات عن التجويع بغزة إدانة صارخة لنظام دولي منح إسرائيل إفلاتًا شبه كامل من العقاب لعقود، موضحة أن إسرائيل تواصل حملتها المتعمدة والممنهجة في التجويع بغزة، والأطفال يتركون للموت جوعًا.

وشددت منظمة العفو الدولية، على أنه يجب رفع الحصار عن قطاع غزة فورًا ومن دون شروط، وفرض وقف دائم لإطلاق النار.

كما طالبت المنظمة الدولية بوقف أي خطة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال أو تصعيد الهجوم العسكري على غزة.