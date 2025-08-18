"كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بحروق نارية متفرقة بالجسد أثناء محاولته إخماد حريق شب في شقة سكنية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بنشوب الحريق في بناية بنجوع الصوامعة، قرية الصوامعة غرب المركز.

وأظهرت التحريات الأولية أن النيران اندلعت في شقة بالطابق الثالث بمنزل يملكه المدعو عدلي محمد محمود.

أسفر الحريق عن إصابة عصام عدلي محمد (36 عامًا) بحروق متفرقة في ساقيه واليد اليسرى أثناء محاولته إخماد النيران، وتم نقله أولًا إلى مستشفى طهطا العام قبل تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد نظرًا لخطورة حالته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات.