إعلان

"كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)

10:31 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة شاب في حريق (4)
  • عرض 5 صورة
    إصابة شاب في حريق (5)
  • عرض 5 صورة
    إصابة شاب في حريق (1)
  • عرض 5 صورة
    إصابة شاب في حريق (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بحروق نارية متفرقة بالجسد أثناء محاولته إخماد حريق شب في شقة سكنية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بنشوب الحريق في بناية بنجوع الصوامعة، قرية الصوامعة غرب المركز.

وأظهرت التحريات الأولية أن النيران اندلعت في شقة بالطابق الثالث بمنزل يملكه المدعو عدلي محمد محمود.

أسفر الحريق عن إصابة عصام عدلي محمد (36 عامًا) بحروق متفرقة في ساقيه واليد اليسرى أثناء محاولته إخماد النيران، وتم نقله أولًا إلى مستشفى طهطا العام قبل تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد نظرًا لخطورة حالته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج محافظة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان