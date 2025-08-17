صبي يطعن زوجة أبيه في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا بطعنات في الظهر، اليوم الأحد، إثر تعدي نجل زوجها، صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، عليها بآلة حادة بسبب خلافات عائلية بمدينة قوص جنوبي محافظة قنا.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة قوص، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط الطالب المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.