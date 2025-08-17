نزيف أسفلت أسيوط.. 67 ضحية بحادثي أتوبيس في 6 أيام (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

في أقل من أسبوع، تحولت طرق أسيوط الصحراوية إلى مسرح لحادثين مروعين، لتُسطر فصلاً دامياً على الأسفلت حصد أرواح شخصين وأصاب 65 آخرين، وتفتح من جديد ملف سلامة النقل الجماعي على الطرق السريعة.

بدأت فصول هذه المأساة يوم الثلاثاء الماضي على طريق أسيوط - البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، حين اصطدم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نصف نقل، ليتحول إلى كتلة من الحديد المنقلبة. استنفرت المحافظة جهودها، وهرعت 20 سيارة إسعاف من أسيوط والمنيا وسوهاج لنجدة 32 مصاباً نُقلوا إلى مستشفيات أسيوط الجديدة والجامعي.

وقبل أن تلملم المحافظة أشلاء الحادث الأول، دوى صباح اليوم الأحد خبر مأساة جديدة على الطريق الصحراوي الغربي هذه المرة.

انقلب أتوبيس تابع لشركة "الاتحاد العربي" شمال بوابة أسيوط، مخلفاً وراءه قتيلين و33 مصاباً، ومشاهد من الفزع والألم.

وفور وقوع الحادث الثاني، انتقل مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار إلى الموقع، بينما كلف المحافظ اللواء هشام أبو النصر نائبه الدكتور مينا عماد بمتابعة حالة المصابين في مستشفيي أسيوط الجامعي والعام، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، موجهاً بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

وبينما تؤكد المحافظة على عدم ادخار أي جهد في رعاية المصابين، علت أصوات الأهالي التي تناشد بتكثيف الرقابة على سائقي النقل الجماعي والثقيل، لوقف نزيف الأسفلت الذي بات يهدد كل مسافر على هذه الطرق الحيوية.

