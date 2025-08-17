زفّة الموت.. حكاية 4 شباب يودعون الحياة في ليلة عُرس بالأقصر (صور)

الأقصر- محمد محروس:

لم يتخيل أهالي قرية المهيدات بمركز ومدينة الطود في الأقصر أن ليلة الزفاف التي انتظروها ستتحول إلى مأتم جماعي. حيث خيّم الحزن على القرية بعد حادث سير مأساوي وقع خلال موكب زفاف، وأسفر عن مصرع أربعة شباب في مقتبل العمر، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

- تفاصيل الحادث

بحسب شهود عيان من أسرة الضحايا، فقد بدأ المشهد حين تسابق عدد من الشباب على دراجاتهم النارية، يقودونها بسرعة متهورة في حارة معاكسة أثناء العودة من إحدى قاعات الأفراح باتجاه قرية المهيدات. وفي لحظة لم يتوقعها أحد، اصطدمت الدراجات بسيارة ملاكي في مواجهة مباشرة، لينتهي الموكب باصطدام مروع وسقوط ضحايا بالجملة.

- الضحايا والمصابون:

الحادث أودى بحياة أربعة من خيرة شباب القرية:

- عادل عبد الجواد عبد الرسول (25 عامًا)

- مصطفى محمود حجاج (22 عامًا)

- نور فراج عطيت الله (19 عامًا)

- فارس حسني محمد (25 عامًا)

كما أسفر عن إصابة خمسة آخرين، بينهم قائد السيارة، وقد نُقلوا جميعًا إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا بمشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف النيابة العامة لحين إنهاء إجراءات التصريح بالدفن.

- صدمة في القرى المجاورة

لم يصدق الأهالي أن فرحة العُرس ستنقلب إلى فاجعة. قرى العديسات قبلي والمهيدات ونجع علوان غرقت في الحزن، وارتفعت صرخات النساء بدلًا من الزغاريد. يقول أحد أقارب الضحايا: "الفرحة اتحولت لجنازة.. شباب في عمر الزهور راحوا في لحظة"، في إشارة إلى حجم المأساة التي عاشتها العائلات.

- تحرك أمني وتحقيقات

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع التصادم. جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق مع المصابين وقائد السيارة للوقوف على ملابسات الحادث، في حين أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين.

- مأساة ليلة العمر

ليلة كان يفترض أن تُكتب في ذاكرة العروسين وأهالي القرية كأجمل مناسبة، لكنها تحولت إلى يوم أسود سيظل محفورًا في وجدان الجميع، بعدما خطفت السرعة والرعونة أرواح أربعة شباب، وتركت وراءها أسرًا مكلومة، وزفافًا لم يكتمل.