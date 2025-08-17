بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد حالات الإزالة بلغت 447 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تتضمن 212 حالة أملاك دولة، و 235 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر.