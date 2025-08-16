المنيا- جمال محمد:

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، إلى جانب بحث أوضاع الطلاب البحرينيين الدارسين بجامعة المنيا في مختلف المراحل الدراسية والتخصصات الأكاديمية.

جاء ذلك بالتوازي مع اللقاء الذي جمع المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين مع الدكتور وائل الرفاعي، رئيس قسم التقويم بكلية طب الأسنان بجامعة المنيا، بمقر الملحقية الثقافية البحرينية بالقاهرة ممثلًا عن الجامعة، وذلك في إطار دعم العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الجانبين.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تضع الطلاب الوافدين في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن لهم التميز الأكاديمي والدعم الإداري، معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع الملحقية الثقافية البحرينية، وحرص الجامعة على تطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز جودة التعليم.

من جانبها، أشادت الدكتورة خلود راشد بالتعاون المثمر بين الملحقية الثقافية وجامعة المنيا، مؤكدًا التزام الملحقية بدعم جودة التعليم والعمل على تخريج كوادر طلابية متميزة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر والانخراط الفاعل في سوق العمل المحلي والدولي.

كما أكد الدكتور وائل الرفاعي حرص جامعة المنيا على تقديم جميع التسهيلات التي تضمن استقرار الطلاب الوافدين أكاديميًا وإداريًا، والعمل المستمر على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.