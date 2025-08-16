"كان في المسجد".. وفاة وكيل مدرسة أخميم الثانوية الأسبق بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج، إثر وفاة صفوت المجمور محمد، وكيل مدرسة أخميم الثانوية العامة الأسبق، عن عمر ناهز 70 عامًا، أثناء تأديته صلاة الفجر بالمسجد.

فوجئ المصلون بسقوط الفقيد خلال الركعة الثانية، ليفارق الحياة أثناء الصلاة، وشيع المئات من الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالمدينة.

وأثنى أهالي مركز ومدينة أخميم على الراحل، معتبرينه من الشخصيات التربوية المرموقة، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة طلاب العلم، وتمتعه بسمعة طيبة وسيرة عطرة بين زملائه وطلابه.