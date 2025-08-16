إعلان

"كان في المسجد".. وفاة وكيل مدرسة أخميم الثانوية الأسبق بسوهاج

05:51 م السبت 16 أغسطس 2025

صفوت المجمور محمد، وكيل مدرسة أخميم الثانوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج، إثر وفاة صفوت المجمور محمد، وكيل مدرسة أخميم الثانوية العامة الأسبق، عن عمر ناهز 70 عامًا، أثناء تأديته صلاة الفجر بالمسجد.

فوجئ المصلون بسقوط الفقيد خلال الركعة الثانية، ليفارق الحياة أثناء الصلاة، وشيع المئات من الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالمدينة.

وأثنى أهالي مركز ومدينة أخميم على الراحل، معتبرينه من الشخصيات التربوية المرموقة، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة طلاب العلم، وتمتعه بسمعة طيبة وسيرة عطرة بين زملائه وطلابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفوت المجمور مدرسة أخميم الثانوية سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان