إنقاذ حياة أجنبي بجراحة نادرة للفقرات العنقية في مستشفى برج العرب

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى برج العرب المركزي بالإسكندرية، اليوم السبت، في إجراء عملية دقيقة لأجنبي مصاب بكسر حاد في الفقرات العنقية، تضمنت استئصال الفقرة المصابة بالكامل وزرع بديل صناعي لها، في تدخل نادر يُعد من أكثر الجراحات تعقيدًا في حالات إصابات العمود الفقري.

كانت الحالة قد وصلت إلى المستشفى قادمة من مستشفى العلمين التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث استُقبل المريض البالغ من العمر 28 عامًا بوحدة الطوارئ، وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عن كسر متفتت في إحدى الفقرات العنقية.

وفور تقييم الحالة، جرى إدخال المريض إلى وحدة الرعاية المركزة، مع توفير وحدات الدم والبلازما استعدادًا للجراحة.

أُجريت العملية تحت إشراف فريق طبي متخصص، وشملت تثبيتًا أماميًا وخلفيًا للفقرات المصابة، واستئصال الفقرة المكسورة بالكامل وزرع بديل صناعي باستخدام تقنيات دقيقة.

خرج المريض من غرفة العمليات بحالة صحية جيدة، وجرى نقله إلى الرعاية المركزة لمتابعة حالته، حيث أفادت إدارة المستشفى بأن حالته مستقرة ويخضع للعلاج اللازم.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن هذا النجاح يُعد إنجازًا طبيًا يعكس كفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات المعقدة، ويأتي ضمن جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين على حد سواء، ضمن منظومة وزارة الصحة والسكان.