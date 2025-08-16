أسيوط تُسجل توريد 185 ألف طن قمح محلي وتحصد نجاح الموسم

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالمحافظة، والذي اختتم في 15 أغسطس الجاري، بإجمالي توريدات بلغت 185 ألفًا و237 طنًا و711 كيلوغرامًا تم تسليمها إلى الشون والصوامع المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة وفرت التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال الموسم، شملت تجهيز الصوامع والشون وفق المعايير المحددة، وصرف المستحقات المالية بانتظام طبقًا للأسعار التي أعلنتها الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية عملت على متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين لضمان انتظام عمليات التسليم.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لدور المزارعين والعاملين بمديريتي التموين والزراعة، ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين الميدانيين في تنظيم الموسم والإشراف على أعمال التوريد.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الزراعي، وتشجيع التوسع في زراعة القمح خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي.