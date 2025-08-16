انكسار الموجة الحارة.. طقس ألطف بجنوب سيناء واستقرار بالملاحة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تراجعًا طفيفًا في درجات الحرارة، نتيجة نشاط الرياح الذي ساهم في تلطيف الأجواء، خاصة بالمناطق الساحلية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الطقس يسوده اليوم أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع انخفاض نسبة الرطوبة إلى 38% بعدما سجلت 65% خلال الأيام السابقة. كما تجاوزت سرعة الرياح 31 كم/ساعة، وهو ما ساعد بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الحرارة.

وأوضح المركز أن حالة البحر مضطربة نتيجة سرعة الرياح التي تراوحت بين 40 و60 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 أمتار، مؤكدًا في الوقت نفسه استقرار حركة الملاحة في الموانئ البحرية دون توقف حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، مع تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق، وتحذير السائقين من السرعة الزائدة نظرًا لنشاط الرياح. كما جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة سقوط أمطار.

وسجلت درجات الحرارة تباينًا بين مدن المحافظة؛ حيث بلغت العظمى في طور سيناء 35 والصغرى 28، وفي رأس سدر العظمى 36 والصغرى 26، وفي طابا العظمى 35 والصغرى 27، بينما سجلت سانت كاترين أجواء أكثر اعتدالًا بـ 33 للعظمى و16 للصغرى، في حين جاءت شرم الشيخ الأعلى بدرجة حرارة عظمى 41 وصغرى 32.